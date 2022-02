Amazon Echo Show 15, debutta la cornice connessa con Alexa

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Dopo i preordini di fine gennaio, Amazon porta in Italia il suo Echo Show 15, il più grande dispositivo connesso con Alexa del gruppo. Grazie ad un display da 15,6 pollici, in pratica le dimensioni di un portatile, Echo Show 15 si posiziona come un oggetto da arredo, oltre che uno strumento utile per ottenere informazioni, guardare serie tv e controllare la propria vita professionale e privata tramite notifiche, oggetti connessi e molto altro. Echo Show 15, in vendita a 249,99 euro, permette un'esperienza utente personalizzata con la tecnologia visual id. Questa si traduce nella possibilità di riconoscere le persone che si posizionano davanti al pannello, per mostrare ad ognuno le informazioni che si ritengono più utili, dal meteo agli appuntamenti in agenda.

Ogni immagine utilizzata per creare il profilo visual id viene criptata e memorizzata sul dispositivo, con i dati che possono essere cancellati in qualsiasi momento. Echo Show 15 può anche integrarsi perfettamente nell'ambiente grazie alla funzionalità Cornice Foto, che trasforma il display in una cornice a tutto schermo, mostrando le foto più belle degli album da Amazon Photos, o immagini e disegni precaricati a tema artistico, naturalistico o di viaggio. Sullo speaker con schermo, Amazon ha integrato anche l'inserimento dei widget, come accade sugli smartphone, per accedere in maniera veloce alle app preferite.

Ad esempio, ce n'è uno dedicato ai dispositivi per la smart home, se supportati da Alexa. La visualizzazione picture-in-picture consente invece di guardare la propria serie preferita e nel frattempo tenere d'occhio la camera dei bambini o gli altri ambienti in cui sono presenti le webcam. Echo Show 15 è progettato con diversi elementi di protezione della privacy, tra cui il pulsante per spegnere i microfoni e la telecamera, il copri-telecamera integrato e la possibilità di visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali. (ANSA).