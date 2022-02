Instagram lancia 'Prenditi una pausa' per uscire dall'app

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Instagram lancia oggi pomeriggio in Italia "Prenditi una pausa", la funzione che permette di decidere quanto tempo trascorrere sul social per avere maggiore controllo e consapevolezza nell'utilizzo dell'app. Una volta attivata l'opzione, gli utenti riceveranno un promemoria, che ricorderà di uscire momentaneamente dalla piattaforma, per un certo tempo. Dai test effettuati da Meta, il gruppo che controlla Instagram, nei Paesi in cui la funzionalità è già attiva è emerso che una volta impostato il promemoria oltre il 90% degli adolescenti lo rispetta. Per abilitare "Prenditi una pausa" bisogna accedere a "Impostazioni", "Account", "La tua attività" e selezionare "Imposta promemoria pause". A questo punto si potrà programmare un promemoria che invierà una notifica una volta raggiunto il tempo massimo di navigazione sul social, quando non si esce e rientra nell'app ma si resta sempre sulla stessa. Per assicurarsi che gli adolescenti siano a conoscenza dell'opzione, Instagram mostrerà un avviso per invitare a provarla. "Con 'Prenditi una pausa' abbiamo aggiunto un ulteriore strumento a quelli che Instagram già offre per la gestione del tempo - spiega il team - tra questi il "Promemoria giornaliero", che consente alle persone di impostare la quantità di tempo che vogliono trascorrere sul social durante la giornata e le avvisa quando hanno raggiunto il limite deciso, con la possibilità di disattivare le notifiche per concentrarsi senza interruzioni su ciò che stanno facendo". Prossimamente Instagram lancerà anche gli strumenti di controllo per genitori, per gestire il tempo che figli e minori passano online e impostare dei limiti. Con la funzione di controllo, i giovani potranno anche far sapere ai genitori quando segnalano qualcuno, così da poterne discutere insieme. (ANSA).