Arriva assistente virtuale Ovy, risponde a email con 1 click

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Arriva Ovy, l'assistente virtuale in grado di rispondere alle email in un solo click. Sviluppato dalla startup italiana Userbot, grazie all'Intelligenza Artificiale (AI) elabora le email di risposta riducendo i tempi di gestione quotidiana. Questa nuova tecnologia - spiega la società - può essere integrata direttamente nella casella di posta elettronica Gmail mediante un'estensione di Google Chrome ed è disponibile sia gratuitamente, con la generazione di 50 email di risposta, sia nella versione premium "Selezionando uno tra i pulsanti presenti su Ovy (pollice in su, pollice in giù e grazie), le risposte generate grazie all'ausilio dell'AI saranno realistiche, pertinenti al contesto e pronte all'invio - aggiunge - Con un paio di clic, inoltre, è possibile indicare ad Ovy il registro e il tono da utilizzare per formulare una risposta formale, informale, generica, positiva, negativa, allegra e altro ancora".

In aggiunta "grazie all'integrazione di Google Calendar, Ovy può pianificare le prossime riunioni. Basterà cliccare l'icona del calendario affinché Ovy confronti le disponibilità dell'agenda, generi una risposta adeguata e proponga di fissare un incontro per una precisa data e ora in base alle disponibilità". (ANSA).