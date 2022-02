Anche Qualcomm investe nel metaverso, apre laboratori Europa

Dopo la spinta data da Facebook pochi mesi fa, tante aziende tecnologiche stanno investendo nel metaverso, una realtà virtuale parallela di cui probabilmente si vedranno gli effetti tra qualche anno. Qualcomm, società statunitense di ricerca e sviluppo nel campo delle telecomunicazioni senza fili, ha annunciato di aver aperto gli Extended Reality (XR) Labs in Europa, dove è già presente un'importante community di realtà aumentata e virtuale. Gli XR Labs concentreranno le attività sullo sviluppo delle tecnologie chiave come il tracking avanzato delle mani e il controllo dei gesti, i servizi di mappatura 3D e localizzazione, le esperienze multiutente e il riconoscimento delle immagini.

"I nuovi laboratori in Europa si basano sull'impegno di Qualcomm Technologies di rendere l'XR accessibile a tutti e saranno inizialmente dislocati in sei città europee - spiega la società - con l'intenzione di aggiungerne altre in futuro.

L'obiettivo è quello di aiutare a progettare occhiali leggeri da indossare e rendere la tecnologia disponibile agli sviluppatori per costruire esperienze che trasformeranno il consumo quotidiano, la vendita al dettaglio, l'industria, l'impresa, l'istruzione e la sanità" "Una nuova era dello spatial computing è alle porte - aggiunge l'azienda - Questi laboratori saranno la chiave per costruire il nostro portafoglio XR che comprende le migliori piattaforme, software e tecnologiche innovative, e per renderlo disponibile a tutti gli sviluppatori che aiutano a costruire il metaverso attraverso Snapdragon Spaces". (ANSA).