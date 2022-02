Intelligenza Artificiale, Apple compra la startup Ai Music

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Apple ha acquisito Ai Music, una startup britannica che utilizza l'intelligenza artificiale per generare liste di canzoni personalizzate e musica adattiva. Lo riporta Bloomberg, che spiega come l'accordo non sia stato ancora ufficializzato ma definito nelle sue parti principali.

Uno degli obiettivi dell'acquisizione potrebbe essere quello di aggiungere elementi di intelligenza artificiale ai servizi di Cupertino, come Musica e Fitness+, così da creare liste più vicine ai gusti degli utenti. L'applicazione principale di Ai Music è infatti il cosiddetto "Infinite Music Engine", che permette di realizzare soluzioni audio su misura per esperti di marketing, editori, palestre e agenzie creative. Il tutto in poco tempo e sfruttando le capacità dell'algoritmo sviluppato dal gruppo. La particolarità è nel poter generare playlist dinamiche, che cambiano in base all'interazione dell'utente. La musica durante un allenamento, ad esempio, potrebbe adattarsi al battito cardiaco di chi indossa un Apple Watch, proponendo brani in linea con l'intensità del movimento e dello sforzo. Ai Music descrive la tecnologia come un modo per soddisfare le esigenze delle persone, anticipandole anche a loro insaputa, grazie alla "lettura" delle attività svolte e dell'umore. Un simile contesto richiede uno strumento di ricezione delle informazioni e di invio delle stesse all'IA, ed è qui che entrerebbero in gioco l'Apple Watch o le cuffiette AirPods, con i vari sensori già presenti. In ambito salute, la Mela ha portato in Italia, a novembre, Fitness+, la piattaforma che offre una serie di allenamenti su iPhone, iPad e Apple TV, usando il dispositivo come istruttore, per seguire gli esercizi. (ANSA).