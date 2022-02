Ecco i nuovi Samsung Galaxy S22, nel rispetto dell'ambiente

Samsung ha lanciato nell'evento Unpacked i nuovi smartphone Galaxy S22. Due, Galaxy S22 e Galaxy S22+, riprendono linee e forme dei precedenti S21 mentre il Galaxy S22 Ultra si ispira alla famiglia dei Note, ufficialmente terminata nell'estate del 2020. Con gli S22, Samsung inizia un nuovo percorso verso una maggiore sostenibilità nella produzione di dispositivi tecnologici di consumo. Parte dei pulsanti del volume e delle sezioni laterali interne dei telefoni è infatti composta da materiale derivato dalla lavorazione delle reti da pesca in disuso, recuperate dagli oceani. Il tutto fa parte dell'iniziativa 'Galaxy for the Planet', a sua volta inserita da Samsung in un percorso più ampio che procede al fianco dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall'Agenda 2030. L'azienda sudcoreana ha anche stretto una partnership con la Undp, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, con lo scopo di sensibilizzare le persone a intraprendere comportamenti corretti nelle loro attività quotidiane, anche con l'uso della tecnologia

Tutti i modelli godono di aggiornamenti alla parte hardware, dal processore alla memoria ram e spazio di archiviazione, che sull'Ultra arriva anche a 1Tb. Un cambio di passo importante riguarda la sezione fotografica, per la quale Samsung introduce funzionalità come "Nightography", pensata per gli scatti ad ambienti notturni o comunque in condizioni di scarsa luminosità. Qui interviene l'intelligenza artificiale che migliora le foto e preserva colori e caratteristiche dell'ambiente originale. Galaxy S22 e S22+ hanno un sensore principale da 50MP, un teleobiettivo da 10MP e un ultra-grandangolo da 12MP. Per la cattura dei video, Auto Framing rileva fino a 10 persone e calibra automaticamente la messa a fuoco della fotocamera, così da ritrarre ogni soggetto in maniera definita. Entrambi i dispositivi sono potenziati dalla tecnologia Vdis che minimizza le vibrazioni, così da ottenere filmati fluidi anche se registrati in movimento. A livello estetico, la porzione dedicata ai sensori è sempre rialzata dal resto dello chassis posteriore ma conserva lo stesso colore del resto, per una migliore continuità.

L'elemento distintivo del Galaxy S22 Ultra è nella forma squadrata del telefono, che lo rende parente stretto dei Note. A corredo non manca la S Pen, il pennino che ha reso famosa la serie, integrato in un comparto in fondo allo chassis. A differenza dei due fratelli minori, l'Ultra ha un sensore principale da 108 MP e uno schermo da 6,8 pollici più definito.

Galaxy S22 e Galaxy S22+ hanno un pannello, rispettivamente, di 6,1 e 6,6 pollici. Tutti e tre sono pre-ordinabili da oggi, con prezzi che partono dagli 879 euro del Galaxy S22 da 8+128 gb ai 1.079 euro del Plus da 8+128 gb e 1.279 euro dell'S22 Ultra da 12+128 gb. Si sale per tagli di memoria maggiori.