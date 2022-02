Sony rilancia su videogiochi, accordo da 3,6 mld per Bungie

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Prosegue la battaglia per dominare il mondo dei video giochi. Sony ha annunciato un accordo da 3,6 miliardi di dollari per acquisire l'azienda americana di videogiochi Bungie, creatrice di serie di successo come 'Halo' e 'Destiny'. L'intesa arriva due settimane dopo che Microsoft ha formalizzato un accordo per comprare Activision Blizzard per 68,7 miliardi, in quella che è la maggiore acquisizione della sua storia e dell'industria dei giochi online. (ANSA).