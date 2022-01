WhatsApp al lavoro sull'applicazione per iPad

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Il 2022 potrebbe essere l'anno dell'arrivo di un'app di WhatsApp specifica per iPad. Lo ha confermato l'azienda, attraverso le parole di Will Cathcart, il capo della società parte del gruppo Meta. Durante un'intervista a The Verge, il manager ha sottolineato l'importanza di un'applicazione che si adatti allo schermo del tablet, soprattutto ora che la tecnologia di base è disponibile.

"Abbiamo lavorato molto sulla tecnologia per supportare più dispositivi. Oggi ci sono già una versione web e una desktop. Se ho più dispositivi attivi, posso spegnere il telefono o perdere la connessione di rete e continuare a ricevere messaggi sul computer. Sarebbe davvero importante un'app per tablet, così da poter utilizzare WhatsApp anche se il telefono non è acceso". Il motivo principale dell'assenza di un software per iPad era, secondo le stesse ammissioni dell'azienda in passato, la difficoltà di sincronizzare i dati, testi, foto e video, tra più dispositivi, perché crittografati "end-to-end", ossia con una chiave legata al particolare telefono utilizzato. Attivare lo stesso numero su un secondo device voleva dire scollegare l'account precedente. Una volta che il team è riuscito a valicare tale limite, senza fare a meno della crittografia, si è aperta la possibilità di utilizzare lo stesso account su smartphone e computer, nello stesso momento. Attualmente, la funzione di multi-dispositivo, attivabile da chiunque nelle impostazioni di telefoni Android e iPhone, consente di chattare sia in modalità browser che tramite l'applicazione dedicata per Pc e Mac, anche se il telefono principale è spento o non connesso a internet. (ANSA).