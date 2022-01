Apple introdurrà sugli iPhone lo sblocco con la mascherina

Con il perdurare della pandemia e la necessità di ridurre al minimo i contagi, molti paesi invitano ad indossare ancora una mascherina all'aperto. Per questo Apple potrebbe lanciare per tutti la possibilità di sbloccare i suoi iPhone anche indossando un dispositivo di protezione individuale. La novità è stata individuata dall'utente Brandon Butch e dal sito MacRumors nella versione beta di iOS 15.4, il sistema operativo per smartphone.

Entrambi hanno postato su Twitter uno screenshot della nuova funzione di sblocco con la mascherina. Apple stava già lavorando all'opzione, il cui lancio era stato ritardato con la speranza del miglioramento della situazione globale. Il colosso aveva comunque lavorato ad aggiornamenti per andare incontro alle nuove esigenze degli utenti fuori casa. iOS 13.5 aveva cominciato a rilevare la presenza della protezione, chiedendo in maniera più rapida il passcode invece di provare a sbloccare lo schermo via riconoscimento facciale Face ID. Con iOS 14.5 è stato invece introdotto lo sblocco del telefono tramite l'Apple Watch indossato e abbinato.

Come si legge dalla schermata condivisa online, la Mela ci tiene a precisare che l'autenticazione dell'utente con una mascherina è meno precisa di quella tradizionale e utilizza i segni distintivi intorno agli occhi per effettuare il login.

Nonostante la disponibilità di iOS 15.4 sin dagli iPhone 6S, pare che la funzionalità sia un'esclusiva dei modelli 12 e 13, ossia quelli degli ultimi due anni, stando ai test di chi ha provato la versione beta, il cui rilascio non dovrebbe tardare ad arrivare.