Nft, Twitter apre alle opere digitali come foto profilo

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Gli Nft, i certificati digitali basati su blockchain oramai sdoganati dal mondo dell'arte, entrano nei social. Twitter apre alla possibilità di usare arte Nft come foto del profilo. Il microblog lo ha annunciato sul finire della settimana scorsa, spiegando in cosa consiste la novità: le foto del profilo in formato Nft saranno contraddistinte da una forma esagonale. Per utilizzarle, gli iscritti a Twitter Blue, il programma in abbonamento al social che offre funzionalità extra, dovranno collegare i loro archivi di opere digitali al profilo. Al momento del lancio sono supportati Coinbase Wallet, Rainbow, MetaMask, Ledger Live, Argent e Trust Wallet. Resta fuori Opensea, il più popolare negozio per l'acquisto di lavori in Nft. Il Financial Times ha riferito che anche Facebook sta preparando una funzione che consentirà agli utenti di coniare e vendere Nft. Una volta cambiata la foto profilo, chiunque su Twitter potrà cliccarci per ottenere maggiori informazioni sul file, dalla provenienza della collezione, all'autore e piattaforma di vendita, oltre che verificare l'autenticità dell'opera. Il lancio segue il crescente interesse di Twitter nell'incorporare tecnologie decentralizzate nella sua rete. Solo qualche mese fa, aveva integrato la possibilità di pagare i creatori di contenuti in Bitcoin; un progetto inserito all'interno del team guidato da Tess Rinearson, Crypto Engineering Lead dell'azienda. L'anno scorso, il social aveva iniziato a sperimentare il conio dei propri Nft, offerti gratuitamente ai navigatori. La società ha affermato di voler monitorare il feedback degli abbonati a Twitter Blue in questa prima fase di lancio della foto profilo in Nft, prima di un'eventuale apertura a tutti. (ANSA).