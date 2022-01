Samsung, in un video l'anteprima del nuovo Galaxy S22 Ultra

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Dopo diverse indiscrezioni su forme e funzionalità, Samsung ha ufficializzato l'arrivo della nuova gamma di smartphone, i Galaxy S22, con un video online. Gli S22 arriveranno a febbraio, seppur non si conosca ancora la data precisa, attraverso una presentazione che anche quest'anno dovrebbe svolgersi solo in streaming. Secondo gli esperti di settore, l'evento Unpacked 2022 precederà di un paio di mesi il lancio degli iPhone SE, i modelli che Apple dedica alla fascia media del mercato, previsti per fine aprile.

Il filmato di Samsung si apre con due smartphone che si rincorrono per poi fondersi in un solo prodotto, "pronto a rompere le regole". Si scorge chiaramente la livrea di un classico dispositivo della linea "S" e, al suo fianco, uno della linea "Note", maggiormente squadrato nelle forme. Come anticipato da varie fonti, delle tre declinazioni attese, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra, l'ultima sarà una sorta di Galaxy Note rivisto, con componenti interne rinnovate, un fattore di forma ispirato ai telefonini amati da creativi e professionisti e l'integrazione della biro del gruppo, la S Pen, direttamente nello chassis. Samsung aveva interrotto la famiglia dei Galaxy Note nel 2020, con l'uscita dei Note 20. I due Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus conserveranno il tradizionale design di Samsung, con full touch e comparto fotografico d'eccezione, pur con la possibilità di un supporto alla S Pen, anche se non inserita in confezione. (ANSA).