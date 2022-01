Echo Show 15, la cornice smart di Amazon arriva in Italia

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Si aprono i pre ordini di Echo Show 15, lo speaker con Alexa presentato da Amazon lo scorso settembre. Un dispositivo, dal prezzo di 249 euro, che riprende solo in parte le funzionalità già conosciute degli altoparlanti connessi del gigante dell'e-commerce, ampliandole con delle novità. Amazon, a differenza dei precedenti, lo posiziona come un prodotto pensato per tutta la famiglia, da appendere in salotto o in cucina. Più sottile nelle forme e con una cornice ben evidente, l'idea è infatti quella di rendere Echo Show 15 quasi un quadro, utile per varie attività. Dotato di microfoni e di una telecamera, può effettuare videochiamate sulle app supportate, per svago o lavoro, e fungere da lavagna digitale con gli appuntamenti del giorno o le note per la spesa. Vista la presenza di vari sensori, vi è la possibilità di spegnerli tutti per preservare la privacy. Al pari del più piccolo Echo Show 8, la webcam può essere fisicamente coperta con uno sportellino.

Inoltre, l'utente ha l'opportunità di cancellare le registrazioni vocali memorizzate da Alexa alle varie richieste, accedendo direttamente alle impostazioni. Essendo rivolto a più individui, una delle novità introdotte da Amazon è Visual Id, con cui il display può modificare i contenuti mostrati a seconda di chi si presenta davanti allo schermo. Una versatilità resa possibile dall'intelligenza artificiale che consente ad Echo Show di riconoscere l'utente tramite la webcam, così da ricordare i prossimi impegni e visualizzare informazioni utili per ognuno. Anche in questo caso, un occhio alla privacy: le immagini utilizzate per analizzare i volti delle persone sono protette da crittografia, vengono archiviate solo sul dispositivo e sono cancellabili in qualsiasi momento. Dal 17 febbraio, Echo Show 15 sarà disponibile nei negozi italiani, con consegna dei pre ordini a partire dallo stesso giorno. (ANSA).