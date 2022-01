Adesivi e chat private, Snapchat lancia nuove funzioni

Nonostante la concorrenza di TikTok, Snapchat continua a rilasciare aggiornamenti e miglioramenti per i propri iscritti. Nel 2021, il social aveva spento dieci candeline e introdotto per l'occasione parecchie novità, tra cui i filtri per immedesimarsi in personaggi Disney e Gifting, una nuova funzione per consentire agli utenti di supportare i creatori di contenuti, attraverso le 'Story Replies'. Nelle ultime ore, l'azienda ha lanciato ulteriori aggiornamenti, volti a migliorare la comunicazione per chi usa le app Android e iOS. Con "Rispondi in chat", si può evitare che le chat di gruppo "esplodano" di messaggi. Snapchat ha introdotto la funzione di risposta in chat per rispondere ai singoli messaggi ricevuti nei gruppi, contestualizzando meglio il flusso della conversazione, senza sovrapposizioni. Arrivano poi le "Reazioni Bitmoji", per lasciare che i navigatori possano esprimersi più efficacemente con la messaggistica effimera.

L'aggiornamento offre un modo veloce per reagire a qualsiasi messaggio, attraverso sette risposte emotive tra cui scegliere. Infine, gli "adesivi per sondaggi", per arricchire con grafiche particolari i propri sondaggi da aggiungere anche alle Storie.

"Per Snapchat è importante fornire ai propri utenti una modalità divertente e responsabile per connettersi e garantire che i feedback rimangano sempre gentili ed educati. Per questo, le risposte ai sondaggi non saranno anonime" ha spiegato il social.