Guerra metaverso, Microsoft perde dipendenti, corsa a Meta

Microsoft ha perso circa 100 dipendenti della sua divisione che si occupa della realtà aumentata lo scorso anno. E molti di questi hanno lasciato per entrare in Meta, il colosso di Mark Zuckerberg, approfittando della forte richiesta per spuntare anche fotti aumenti salariali. A descrivere la guerra del metaverso è il Wall Street Journal, sottolineando come Microsoft non è l'unica a trovarsi a fare i conti con il crescente appetito di esperti e tale4nti di Meta. Anche Apple infatti sta perdendo dipendenti nei confronti di Meta.