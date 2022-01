Cinese Tcl presenta tv spessa 3,9 mm e occhiali olografici

(ANSA-XINHUA) - LAS VEGAS, 07 GEN - Il colosso cinese dell'elettronica Tcl Technology ha presentato il suo nuovo prototipo di Tv ultrasottile e le innovazioni del display in occasione dell'attuale edizione del 2022 del Consumer Electronics Show (Ces).

Questo prototipo di Tv 8K Mini Led da 85 pollici, con uno spessore di soli 3,9 mm, è abbastanza sottile da poter essere inserito all'interno di una cornice, continuando comunque a dare sfoggio dei colori del display e dei dettagli realistici tipici della Tcl.

Un altro prodotto innovativo dell'azienda è rappresentato dai primi occhiali tecnologici indossabili in realtà aumentata e realtà mista, i 'Tcl Leiniao AR', completi di tecnologia olografica a guida d'onda ottica e due display micro Led a colori integrati.

L'azienda prevede il loro utilizzo per ricevere videomessaggi dagli amici, gestire gli orari di viaggio, impostare promemoria per le riunioni, consentire un accesso rapido ai sistemi di sicurezza domestica e altro ancora.

Inoltre, gli occhiali consentono anche di guardare film o programmi televisivi tramite il collegamento a dispositivi mobili o computer portatili Tcl ha registrato un fatturato di quasi 30 miliardi di dollari al terzo trimestre del 2021, prossimo a un tasso di crescita dell'81% su base annua. (ANSA-XINHUA).