Samsung, Nft come opere d'arte da visualizzare su televisori

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - Anche sul nascere del 2022, il trend degli Nft, i certificati "non-fungible token" che contraddistinguono le opere digitali, continuano a far parlare di sé. In occasione del Consumer Electronic Show di Las Vegas, Samsung ha lanciato una nuova piattaforma con cui porta a bordo delle sue più recenti Smart Tv proprio i contenuti Nft. Chiamata "Nft Aggregation Platform", la galleria con negozio online sarà disponibile presto per la gamma di MicroLed, Neo Qled e The Frame del gruppo coreano. Su questi, sarà possibile navigare tra i principali siti che offrono Nft e aggiungere le opere alla propria collezione personale, che farà da sfondo ai televisori, quando non utilizzati, grazie alle funzionalità artistiche che contraddistinguono le tre famiglie di modelli. Ad esempio The Frame è un tv dal design che riprende un quadro, con cornici personalizzabili e modalità di stand-by in grado di trasformarlo in un oggetto da arredo. Come spiegato da Samsung, chi possiede già dei contenuti Nft può aggiungerli alla piattaforma di aggregazione, e usarli come sfondo. Il colosso osserva inoltre che la sua tecnologia di "calibrazione intelligente" può regolare automaticamente le impostazioni del televisore, in modo che le immagini riprodotte corrispondano alle specifiche della creazione digitale, nel modo più fedele possibile. (ANSA).