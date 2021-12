Dna e proteine, software italiano analizza i Big data

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Bastano pochi minuti e una manciata di click per analizzare centinaia di migliaia di dati su genoma e proteine grazie a reString, il nuovo software gratuito e open source che permette anche ai ricercatori senza esperienza in bioinformatica di realizzare complesse analisi. Il risultato è pubblicato sulla rivista Scientific Reports dai ricercatori dell'Università Statale di Milano e del Policlinico di Milano.

"Il nostro software - spiega Stefano Manzini, biotecnologo medico e primo autore dell'articolo - è in grado di recuperare in modo automatico informazioni e dati utili da enormi banche dati online, in base ai risultati che si stanno ottenendo in laboratorio. È poi in grado di 'riassumere' questi dati in modo più immediato e comprensibile, mettendo insieme gli elementi comuni o più ricorrenti in tutte le condizioni sperimentali della ricerca, per quanto numerose possano essere. Questo lavoro è fondamentale per capire, all'interno di centinaia di migliaia di dati, quali siano i più promettenti nello spiegare un dato fenomeno e quindi in quale modo indirizzare ricerche future.

Normalmente è un'analisi che viene svolta manualmente nei laboratori che non hanno ricercatori dedicati esperti in bioinformatica, e porta via parecchi giorni preziosi: ora, grazie a reString, può farlo chiunque e in pochi click" (ANSA).