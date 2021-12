Samsung presenta il nuovo Galaxy Tab A8

Samsung ha annunciato oggi l'uscita del suo nuovo Galaxy Tab A8, un tablet pensato per l'intrattenimento ma anche lo studio. Dotato di uno schermo da 10,5 pollici con una cornice sottile e un formato da 16:10, beneficia di un altoparlante quadruplo con Dolby Atmos e tre tagli di memoria di archiviazione. Il dispositivo è infatti disponibile con 32 GB, 64 GB o 128 GB di storage, che è possibile aumentare ulteriormente con una scheda microSD.

Il reparto hardware è completato da 3 oppure 4 GB di memoria Ram e batteria da 7.040 mAh con ricarica rapida. Samsung non ha voluto lesinare sul reparto fotografico, soprattutto per quanto riguarda la videocamera anteriore, che entra in gioco durante le riunioni e la didattica da remoto. Il sensore è da 5 megapixel e sfrutta la funzione Screen Recorder.

Con questa, si possono memorizzare video di tutorial o lezioni, o anche registrarsi mentre si presenta un contenuto. La fotocamera posteriore è da 8 megapixel e anche se non può sostituire quella dello smartphone, rappresenta comunque un modo veloce con cui catturare foto e rivederle sul grande pannello. Essendo integrato nel più ampio ecosistema di Samsung, anche il Tab A8 gode della sicurezza di Knox, che assicura una protezione multi-livello, e del riconoscimento facciale. Inoltre, la difesa in tempo reale del software assicura che minacce esterne non possano accedere al dispositivo. Il Galaxy Tab A8 sarà disponibile in Italia nelle colorazioni grey, silver e nel nuovo colore pink gold, da dicembre, al prezzo di partenza di 249 euro. Oltre alla versione solo Wi-Fi vi sarà anche quella con slot per schede sim e connettività Lte.