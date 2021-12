Ecco Oppo Find N, lo smartphone pieghevole arriva in Cina

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Anticipato qualche giorno fa in occasione dell'evento aziendale Inno Day, Oppo ha ufficializzato oggi il suo primo smartphone pieghevole, chiamato Find N.

Esteticamente simile al Galaxy Z Fold 3 di Samsung, l'obiettivo della compagnia è proprio quello di contrastare Samsung nel segmento di mercato dei telefoni con display flessibili, ancora privo di un unico punto di riferimento. "Con Oppo Find N, puntiamo a cambiare la percezione delle persone su ciò che uno smartphone può offrire" ha detto Pete Lau, Chief Product Officer di Oppo e anche CEO di OnePlus, in occasione del lancio.

"Vogliamo rendere i dispositivi pieghevoli più accessibili a un pubblico ancora più ampio". Tuttavia, l'azienda non ha comunicato il prezzo di vendita dello smartphone, limitandosi a dire che arriverà il 23 dicembre sul mercato cinese. Da aperto, il display del Find N misura 7,1 pollici in formato 8.4:9, più squadrato del Galaxy Z Fold 3, ed è realizzato con 12 stradi differenti per offrire una protezione massima. Questo include anche uno strato di 0,03 mm di Flexion UTG, ovvero un vetro ultrasottile, testato per 200.000 aperture e chiusure. La cerniera si può bloccare in qualsiasi posizione intermedia tra i 50 e i 120 gradi, attivando così la funzione FlexForm che permette di usare le app ottimizzate. Il pannello esterno è da 5,49 pollici e la batteria conta su un modulo da 4.500 mAh. Tre le fotocamere posteriori, da 50, 16 e 13 megapixel, e due per i selfie, entrambe da 13 megapixel, posizionate sul display esterno e in alto a quello centrale, aperto a mo' di libro.

Secondo Oppo, questa è la sua sesta generazione di smartphone pieghevole, dopo i precedenti prototipi sperimentati da ingegneri e dipendenti. (ANSA).