Samsung Galaxy S22 forse in arrivo il prossimo 8 febbraio

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Samsung potrebbe annunciare ufficialmente la sua nuova gamma Galaxy S22 il prossimo 8 febbraio in un evento dedicato e non al Mobile World Congress di Barcellona, la grande fiera della telefonia mobile, che si terrà poche settimane dopo.

Le indiscrezioni sono del blogger Ice Universe che lancia anche una sorta di critica alla società coreana che annuncerà il suo primo smartphone con lo Snapdragon 8 Gen.1 quando sul mercato, in quel periodo, ce ne dovrebbero già essere almeno altri cinque tra cui lo Xiaomi 12 e il Motorola EDGE 30. Il telefono di punta dell'azienda, che compete con l'iPhone, avrà un ampio display e il pennino integrato, il lancio nei negozi sarebbe fissato per il 18 febbraio.

Samsung, intanto, si appresterebbe a lanciare Galaxy S21 FE, Fan Edition, cioè una versione speciale del dispositivo, a ridosso del Ces, la fiera tecnologica di Las Vegas. (ANSA).