Robotica e IA insieme per un materasso intelligente

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Robot e IA si incontrano per migliorare il sonno: dalla collaborazione tra l'azienda Maxres e l'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna nasce un materasso hi-tech per garantire confort e qualità del sonno adattandosi in tempo reale alla persona.

Elemento chiave del materasso intelligente capace di adattarsi alle esigenze delle persone, assicurando l'ergonomia nella postura, è un'innovativa valvola deformabile in grado di integrare una logica intelligente di controllo. Il risultato finale, nato dalla cooperazione tra Maxres, piccola impresa di Città di Castello leader nella produzione di allestimenti per camper e arredamenti per esterni, e Scuola Superiore Sant'Anna, è un prototipo che potrebbe innovare la qualità del sonno grazie all'adattamento in tempo reale del materasso e alle possibilità di personalizzazione, assicurando ergonomia nella postura.

Un'app per smartphone sarà l'interfaccia nella gestione del materasso 4.0 e fornirà anche un servizio in cloud per aggiornare le configurazioni di personalizzazione ed eventualmente condividerle con la community. "Questo progetto - ha detto Paolo Dario, Professore Emerito della Scuola Superiore Sant'Anna e Direttore Scientifico del Centro di Competenza ARTES 4.0 - si fonda sulla sinergia tra tre fattori: l'esistenza di imprese come Maxres, leader nel proprio settore e pioniere nell'aprire nuovi orizzonti tecnologici e industriali, la presenza di competenze universitarie di altissima qualità, come quelle della Scuola Sant'Anna, per rispondere a sfide tecnologiche complesse sulla base di solide fondamenta nella ricerca scientifica di eccellenza, e la connessione tra ricerca fondamentale e innovazione industriale per promuoverne l'impatto socio-economico grazie ai Centri di Competenza come ARTES 4.0.".

