Metaverso, utente paga 650mila dollari per yacht virtuale

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Follie del metaverso. Un utente ha pagato oltre 600mila dollari per uno yacht virtuale su cui non potrà mai salire. L'imbarcazione si chiama Metaflower Super Mega Yacht e navigherà all'interno del mondo virtuale di The Sandbox, la piattaforma online che riproduce una struttura simile al mondo reale, che ha attirato già le attenzioni di vari marchi e personaggi famosi tra cui Adidas e Snoop Dogg. Lo yacht è stato venduto in formato Nft, cioè di certificato digitale, per 149 Ethereum, una criptovaluta, pari ad un valore di 650mila dollari.

La nave virtuale è descritta come un megayacht di lusso a quattro piani, con una cabina per dj, due eliporti, varie aree lounge, una pista da ballo ed una vasca idromassaggio. La notizia è stata riportata da HypeBeast, secondo cui l'Nft è stato creato da Republic Realm, una delle società che si sta lanciando nel metaverso, e fa parte di una collezione di beni virtuali di lusso che comprende anche isole private, moto d'acqua e motoscafi. Ad esempio, ha creato circa cento isole private sotto forma di Nft, la collezione è andata sold out in meno di 24 ore a un prezzo di partenza di circa 280mila dollari.

A far diventare popolare il concetto di metaverso è stata Facebook, ora Meta. E' una realtà alternativa che abbatte i confini tra vita reale e digitale sulla quale i big della tecnologia e del 'gaming' stanno scommettendo soldi ed energie.

Meta ha spiegato di voler investire 50 milioni di dollari per lo sviluppo di quella che considera la piattaforma tecnologica del futuro e ha annunciato in Europa un piano per la creazione di 10 mila nuovi posti di lavoro nei prossimi cinque anni. (ANSA).