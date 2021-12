Lenovo, idea smart working dall'isola di Robinson Crusoe

Lavorare un mese, in smart working, dall'isola di Robinson Crusoe. Un progetto reale, parte dell'iniziativa "Work for Humankind" lanciata da Lenovo, primo produttore di computer al mondo, con la Island Conservation e la comunità dell'isola di Robinson Crusoe. Il programma permetterà a chiunque pensi di poter svolgere il proprio lavoro non in presenza di candidarsi, fino al 30 dicembre, sul sito www.LenovoWFH.com. Qui si raccoglieranno le richieste da ogni parte del mondo, per scegliere poi i fortunati volontari che daranno una mano alle comunità locali, alla fine delle ore di lavoro dovute.

Secondo una recente ricerca di Lenovo sul tema del "work from anywhere", ossia la possibilità di lavorare ovunque senza limiti di spazio e tempo, il 63% degli italiani sarebbe disponibile a lavorare da qualsiasi parte del mondo, il 76% è entusiasta della nuova tecnologia emergente che renderà più semplice lo smart working mentre il 65% accetterebbe di lavorare più ore se vorrebbe dire poterlo fare da una postazione remota. Grazie al progetto Work for Humankind i volontari selezionati da Lenovo in base ad una serie di competenze, background e specializzazioni, trascorreranno un mese sull'isola di Robinson Crusoe per contribuire alla prevenzione dell'estinzione delle specie in pericolo e supportare la comunità locale nel suo percorso verso la sostenibilità, ma saranno in grado al contempo di continuare a svolgere il proprio lavoro da remoto.

Ciò sarà possibile attraverso una serie di progetti di recupero, in collaborazione con Island Conservation e l'intera comunità, per favorire un cambiamento positivo nella vita dell'isola, come ad esempio lo sviluppo di soluzioni che favoriscano la connettività. Il luogo in cui si svolge il programma è a più di 640 chilometri a ovest del Cile continentale, ed è tra i più ricchi del pianeta, a livello ecologico.