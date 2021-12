Cyber Monday delude, vendite -1,4% a 10,7 miliardi

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Il Cyber Monday delude le attese. Per la prima volta da quando è iniziata la raccolta dei dati di Adobe nel 2012, le vendite online durante il giorno dei maxi sconti sul web sono calate dell'1,4% a 10,7 miliardi di dollari.

Il Cyber Monday si è comunque confermato come la giornata dell'anno con il numero maggiore di vendite online.

"Con le prime offerte a ottobre, i consumatori non hanno aspettato gli sconti nei grandi giorni di shopping come il Cyber ;;Monday e il Black Friday", ha detto Taylor Schreiner, direttore di Adobe Digital Insights. (ANSA).