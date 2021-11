WhatsApp lavora su Community, funzione per i sottogruppi

Secondo un nuovo rapporto di WABetaInfo, WhatsApp sta lavorando al lancio di una nuova funzionalità, chiamata Community. Questa dovrebbe consentire agli utenti di creare dei sottogruppi all'interno dei gruppi, una sorta di cerchia ristretta che eviterebbe la nascita di ulteriori chat allargate, slegate da quelle principali e da gestire separatamente.

Il rapporto sottolinea che le 'comunità' daranno agli amministratori un maggiore controllo sui gruppi, in maniera simile a quanto accade su Discord, la piattaforma di chat per videogiocatori, dove gli iscritti possono creare canali all'interno di un server più ampio, dedicato a titoli o generi differenti. Stando ai documenti analizzati da WABetaInfo, gli amministratori potranno invitare altri utenti ad una comunità, anche se non è chiaro se questi debbano già essere partecipanti del gruppo principale o meno. Come le normali chat, anche le stanze della community saranno crittografate con sistema end-to-end, per una maggiore sicurezza. Le novità di WhatsApp sarebbero anche altre.

Il team sembra pronto a rilasciare ulteriori opzioni per migliorare l'uso del client di messaggistica. Tra queste, nuovi controlli sulla privacy, il backup sul cloud crittografato e il supporto multi-dispositivo anche da smartphone a smartphone. Ad oggi, la funzione permette di collegare il telefono principale all'app desktop o ad un accesso via web, per chattare anche quando il telefonino è spento o senza internet. L'attesa è però per l'estensione della possibilità di utilizzare lo stesso numero su smartphone diversi, sia Android che iPhone. (ANSA).