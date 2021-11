Cop26, per Qualcomm emissioni zero nel 2040

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Anche Qualcomm, uno dei principali produttori di semiconduttori al mondo, ha sfruttato l'occasione della Cop26, la conferenza sul clima, per comunicare i suoi obiettivi ambientali a lungo termine. Il gruppo ha spiegato di voler raggiungere, entro il 2040, la neutralità del carbonio, ossia il bilanciamento delle emissioni di CO2 con la loro rimozione o riduzione, ad esempio tramite il maggiore utilizzo di energia rinnovabile. Il percorso prevede tre fasi. Nella prima, Qualcomm promette di ridurre le emissioni della categoria Scope 1 e 2 del 50%, rispetto ai valori del 2020, entro il 2030.

Le emissioni Scope 1 sono quelle prodotte dalle attività direttamente connesse all'azienda, come gli impianti di riscaldamento e lo spostamento dei veicoli aziendali. Le Scope 2 derivano invece dalla generazione di elettricità, calore e vapore, importati e consumati da Qualcomm. Il secondo passo prevede la riduzione, del 25% entro il 2030, delle emissioni Scope 3, che non sono sotto il controllo diretto di Qualcomm, dovute anche alle operazioni dei fornitori. Infine, l'obiettivo delle emissioni nette zero, entro il 2040. Qualcomm ha inoltre promesso di 'decarbonizzare' del tutto la sua sede di San Diego, utilizzando energia rinnovabile e compensando il carbonio emesso. Secondo una stima di Imec, un centro di ricerca sulle nanotecnologie, circa il 75% delle emissioni di gas serra, legate ad un dispositivo hi-tech, vengono prodotte quando viene realizzato, con quasi la metà proveniente dal processo di fabbricazione dei chip. (ANSA).