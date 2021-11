Nei piani di Zuckerberg un orologio per il metaverso

Meta, la società madre che includerà Facebook e tutte le altre app del gruppo, tra prodotti e servizi, potrebbe sviluppare uno smartwatch con cui scattare foto e video. Nei giorni scorsi, Bloomberg ha pubblicato un'immagine che mostra un orologio con angoli arrotondati simile all'Apple Watch, ma con una fotocamera frontale ben visibile.

Stando agli esperti, questo sarebbe uno strumento del tutto integrato con il 'metaverso' pensato da Zuckerberg, dove le attività social vengono fruite al di là dei classici smartphone, tablet e computer, per approdare anche su dispositivi differenti. Lo sviluppatore Steve Moser ha individuato l'immagine all'interno dell'app View, con cui si gestiscono i Ray-ban Stories, primo tentativo di Facebook di posizionarsi anche nel mercato dell'hardware, con la collaborazione di EssilorLuxottica.

Moser afferma che il codice all'interno dell'app indica che l'orologio potrebbe chiamarsi 'Milano' e che sarebbe connesso nativamente con uno smartwatch, da usare per condividere i contenuti sulle piattaforme del gruppo. Secondo Bloomberg , Meta lancerà uno orologio entro il 2022 anche se non si dice certa possa essere quello individuato dallo sviluppatore. Il sito di The Verge ha riferito dei piani di Facebook di lanciare uno smartwatch già a inizio 2021, dotato di fotocamera, cardiofrequenzimetro e connettività LTE.