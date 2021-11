I robot imitano i Rolling Stones nel video Start me up VIDEO

Robot non solo sempre più agili, ma precisi nei movimenti e nel tempismo. Ne è la dimostrazione l'ultimo video della Boston Dynamics che celebra i 40 anni dall'uscita della canzone "Start Me Up" dei Rolling Stones. Nella clip i membri del gruppo e il cantante Mick Jagger si esibivano sul palco e il team della società di robotica ha mimato la performance con i loro robot Spot, quadrupedi.

Il video originale è poi stato montato mettendo a fianco l'esibizione robotica, perfettamente sincronizzata anche nel 'labiale'. I robot ricreano sia i movimenti di Jagger mentre canta che di Keith Richards e Ronnie Wood mentre suonano i loro strumenti. Unico assente il 'mimo' di Charlie Watts, forse un tributo al batterista scomparso all'inizio di quest'anno.







La Boston Dynamics, che è stata recentemente acquistata dalla casa automobilistica coreana Hyundai, ha già girato diversi video divertenti dei suoi robot, per promuovere i suoi prodotti e per evidenziare nuovi punti di riferimento nel design e nelle prestazioni dei propri automi.

I primi video mostravano una o più delle loro creazioni a quattro zampe che camminavano in un terreno naturale. I video più recenti hanno mostrato miglioramenti nell'agilità mentre i robot fanno salti mortali e rimbalzano sugli oggetti vicini. La tattica sembra funzionare: Boston Dynamics ha venduto oltre 400 robot a varie aziende, incluso il dipartimento di polizia di New York.