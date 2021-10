Robot a scuola intelligenza umana, neuroni segnalano sbagli

I robot vanno a scuola di intelligenza umana: accade in Giappone, dove i ricercatori dell'Università di Tokyo hanno insegnato ad un piccolo robot ad attraversare un labirinto stimolando elettricamente una rete di neuroni coltivati in provetta e collegati alla macchina.

L'esperimento, che potrà contribuire allo sviluppo di computer ispirati al cervello umano, è pubblicato sulla rivista Applied Physics Letters.

Il robot protagonista dello studio ha una forma circolare (che ricorda quella dei comuni robot-aspirapolvere) ed è privo di sensori che gli possano permettere di acquisire informazioni sull'ambiente in cui si trova. Una volta posizionato all'interno di un percorso a ostacoli ricostruito in laboratorio, è stato guidato verso il traguardo usando la rete di neuroni esterna come una sorta di joystick biologico: ogni volta che il robot ruotava nella direzione sbagliata o intraprendeva un percorso errato, i neuroni in coltura venivano disturbati con un impulso elettrico.