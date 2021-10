Arriva in Italia Honor 50 con le app di Google

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Honor annunciato l'arrivo a livello globale, Italia compresa, del nuovo smartphone Honor 50. Il marchio, lo scorso novembre, è stato venduto da Huawei alla Shenzhen Zhixin New Information Technology, società formata da un consorzio di oltre 30 agenti, rivenditori e distributori. Non rientrando nel ban del Dipartimento del Commercio statunitense, il nuovo soggetto può beneficiare delle licenze ritirate dai produttori di hardware e software a Huawei, tra cui Google.

Honor 50 ospita dunque Android e il Play Store completo. A livello tecnico, monta un processore Snapdragon 778G di Qualcomm, una fotocamera frontale da 32 megapixel con angolo di visione di 90 gradi e un modulo fotografico posteriore quadruplo, con sensore principale da 108 megapixel, grandangolare da 8 megapixel, fotocamera macro da 2 megapixel e lente di profondità da 2 megapixel. Il design è, al solito, molto curato, con una cornice ultrasottile sulla parte anteriore e bordi in vetro lucidato, che risaltano il display Oled curvo da 6,57 pollici. Stando ad Honor, lo schermo può produrre ben 1,07 miliardi di colori e copre il 100% della gamma cromatica DCI-P3. Il refresh rate è fino a 120 Hz, con frequenza di campionamento del touchscreen di 300 Hz. La batteria è da 4300 mAh, con supporto alla ricarica veloce, chiamata SuperCharge da 66W, che permette di portare la batteria dallo 0 al 70% in 20 minuti. Honor 50 sarà disponibile in pre ordine a partire dal 1 Novembre su HiHonor al prezzo di 529 euro. Il 12 Novembre arriverà anche su Amazon e nei negozi TIM, Vodafone e Wind3.

