Scansionare iride in cambio di soldi, ultima trovata Silicon Valley

Offrire criptovaluta gratuita, quindi soldi gratis, in cambio della scansione della propria iride. E' l'idea, degna di una serie tv distopica, a cui sta lavorando la startup Worldcoin, dell'imprenditore della Silicon Valley Sam Altman, Ceo del gruppo della società di intelligenza artificiale OpenAI ed ex presidente dell'acceleratore di start-up Y Combinator, che ha co-fondato Worldcoin con lo studente di fisica teorica Alex Blania. L'azienda afferma di aver già attratto 25 milioni di dollari di finanziamenti dagli investitori.

Worldcoin - come spiega la testata Usa Wired - promette di dare criptovaluta gratuita alle persone che verificano i propri account eseguendo una scansione dell'iride attraverso un oggetto a forma di bulbo oculare già distribuito in 12 paesi del mondo: 100.000 persone hanno già accettato. L'immagine dell'iride, una volta scansionata viene crittografata e diventa un codice univoco, mentre i dati originali - spiegano gli ideatori della società - vengono eliminati per proteggere la privacy degli utenti, insomma "non esiste un grande database di dati biometrici". Successivamente, agli utenti viene data una quota gratuita della criptovaluta di Worldcoin. Obiettivo della start up, 1 miliardo di utenti entro il 2023. Scopo dell'operazione, dicono i promotori, è diffondere l'uso delle criptovalute e attrarre sviluppatori in grado di creare app sul sistema della società.