Apple regina brand, Tesla 'triplica'

Il podio dei brand di maggior valore resta appannaggio delle big tech americane - Apple, Amazon e Microsoft - mentre Tesla, che nel 2021 ha visto il suo marchio registrare una rivalutazione record del 184%, a 36,3 miliardi di dollari, è il gruppo che ha fatto il salto maggiore, scalando ben 26 posizioni. Nel complesso i 100 maggiori marchi mondiali, emerge dalla classifica 2021 'Best global brands' di Interbrand, valgono 2.667,5 miliardi di dollari, il 15% in più del 2020, il tasso di crescita più alto in 22 anni, da quando il ranking viene stilato.

L'Italia si conferma in classifica con Gucci, 33/a con un brand che vale 16,6 miliardi di dollari (+6%), Ferrari, 76/a con un marchio valutato 7,2 miliardi (+12%), e Prada, 94/a con un brand da 5,4 miliardi (+20%). Apple, che conserva lo scettro, ha visto il suo marchio rivalutarsi del 26% a 408,2 miliardi, seguita da Amazon (+24% a 249,2 miliardi) e da Microsoft (+27% a 210,2 miliardi), che conserva la terza posizione dopo aver scalzato lo scorso anno Google (+19% a 196,8 miliardi), quarta anche nel 2021. (ANSA).