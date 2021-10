Google presenta Pixel 6 e Pixel 6 Pro, nel 2022 in Italia

Google ha rivelato ufficialmente i Pixel 6 e 6 Pro al suo evento Pixel Fall Launch di ieri sera. Entrambi i modelli sono disponibili per il pre-ordine in mercati selezionati, mentre arriveranno in Italia nei primi mesi del 2020. Oltre al design, che era stato già confermato dalla stessa Google nelle scorse settimane, il focus è nella potenza del processore Tensor, prodotto internamente dal colosso statunitense. Il chip poggia gran parte del proprio lavoro sull'intelligenza artificiale e il machine learning. Alimenta una serie di software di IA, tra cui Magic Eraser, un'app in stile Photoshop che rimuove "persone e oggetti indesiderati" con un tocco e uno swipe. Funziona con tutte le foto, sia quelle appena scattate che i file già archiviati sul telefonino, prelevati anche dal servizio Google Foto.

Tensor consente inoltre la traduzione in tempo reale, e volendo pure offline, in 55 lingue, italiano compreso. L'aspetto interessante è che il passaggio dal testo scritto nella propria lingua a quello desiderato può avvenire in applicazioni di Google e in quelle di terze parti, come WhatsApp. Ultimo, ma non meno importante, Google afferma che Pixel 6 è dotato di una funzione basata sull'intelligenza artificiale chiamata "Glance", che visualizza automaticamente app e informazioni di cui l'utente potrebbe aver bisogno. Il Pixel 6 ha uno schermo da 6,4 pollici a refresh rate a 90Hz, fotocamera da 50 megapixel + 12 MP e per i selfie da 8 MP. Il Pixel 6 Pro ha un display più grande e curvo da 6,7 ;;pollici e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Monta le stesse fotocamere principali da 50 MP e ultrawide da 12 MP, oltre a un teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico 4x e una fotocamera selfie da 11 MP. Il Pixel 6 128/8 GB costa, nei mercati europei del primo lancio, 649 euro mentre il Pro da 128/12 GB parte da 999 euro.