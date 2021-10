Telegram raggiunge 1 miliardo di download su Android

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Telegram ha confermato di aver raggiunto un traguardo storico. Su Android, il servizio di chat 'sicura' è stato scaricato 1 miliardo di volte, tramite il negozio digitale Play Store. WhatsApp e Facebook hanno superato la soglia nel 2016, ma Telegram lo ha fatto in un tempo relativamente più breve. Anzi, tra il 4 e il 5 ottobre, ossia durante il più recente blackout che ha colpito i server di Facebook, la piattaforma co-fondata da Pavel Durov ha beneficiato di 70 milioni di nuove installazioni, considerando anche l'App Store di Apple. "Sono orgoglioso di come il nostro team ha gestito la crescita senza precedenti perché Telegram ha continuato a funzionare perfettamente per la maggior parte delle persone. Detto questo, alcuni nelle Americhe potrebbero aver riscontrato una velocità più bassa del solito, dal momento che milioni di nuovi iscritti si sono precipitati su Telegram nello stesso momento" aveva detto Durov. Non è possibile sapere quanti siano diventati veri utilizzatori dell'app ma resta comunque un balzo in avanti importante per la quota del miliardo. Telegram, nelle scorse settimane, ha dovuto fronteggiare varie critiche per aver ceduto, secondo i detrattori, alle richieste del governo russo di censurare il canale con le raccomandazioni di voto anti-governativo diffuse dal team di Navalnyj, fra i più noti critici del presidente Putin. Anche in Italia si è visto qualche cambiamento, con la rimozione della chat 'Basta Dittatura', portata avanti dall'organizzazione dei gruppi no vax e no green pass. Lo scorso fine settimana, Telegram ha oscurato i canali 'Green Bypass 2.0' e 'Vendita Green Pass autentico', per la vendita illegale dei permessi verdi. In totale erano seguiti da oltre 5.300 iscritti. (ANSA).