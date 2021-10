Asstel e Luiss Business School per un nuovo corso di studio

Asstel-Assotelecomunicazioni è diventato partner dell'Executive Course della Luiss Business School "Le Nuove Relazioni Industriali". Il percorso si inserisce nella più ampia cornice dell'Executive Programme in Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane e si terrà a Roma l'11 febbraio 2022, a Milano il 25 febbraio 2022 e a Belluno l'11 marzo 2022.

Obiettivo del programma è trasferire ai partecipanti le conoscenze di base su quello che è il quadro normativo e contrattuale di riferimento, collegandolo alle nuove sfide derivanti dalla trasformazione digitale e dagli impatti che questa ha generato sia sui processi organizzativi aziendali che sugli strumenti di comunicazione adottati per fronteggiare l'emergenza. Ogni modulo approfondirà le principali pratiche e tecniche negoziali in materia di Relazioni Industriali e spazierà dalle Relazioni Sindacali al Welfare aziendale.

"La digitalizzazione sta profondamente trasformando il mercato del lavoro e i modelli di riferimento delle organizzazioni aziendali e della leadership. Pertanto, è necessario promuovere programmi di alta formazione che permettano di governare la trasformazione in corso. Il mondo del lavoro è, infatti, alla ricerca di nuove professionalità e di un aggiornamento continuo delle competenze, per questo noi di Asstel crediamo che l'Executive Course della Luiss Business School Le Nuove Relazioni Industriali possa rappresentare un percorso innovativo indirizzato sia a studenti, sia a lavoratori già in forza per approcciare in maniera multidisciplinare e innovativa al mondo delle relazioni industriali. L'obiettivo è di generare esperienza proprio dall'incontro diretto con l'impresa e con nuovi saperi. Perché spostare in avanti il proprio orizzonte è fondamentale per anticipare i trend e vincere la sfida del futuro" ha commentato il Direttore di Asstel, Laura di Raimondo.