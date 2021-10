Apple potrebbe tenere un nuovo evento il 26 ottobre

Sarebbe il 26 ottobre la data scelta da Apple per tenere il suo ennesimo appuntamento di presentazione online, a questo punto l'ultimo del 2021.

Considerando la varietà di prodotti già annunciati nei mesi scorsi, ad oggi restano fuori dagli aggiornamenti solo computer Mac e portatili MacBook, oltre alla nuova generazione degli AirPods, gli auricolari senza fili del gruppo. Come riporta l'informatore Mark Gurman di Bloomberg, il colosso di Cupertino aveva, in principio, considerando la data del 19 ottobre per l'evento, facendolo poi slittare ad una settimana dopo, il 26 ottobre appunto. Non è un caso: il 19 di questo mese, Google svelerà i suoi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, e un accavallamento delle conferenze, seppur online, non è mai ben visto dal pubblico così come dagli operatori di settore.

Nel merito dei dispositivi, Gurman ricorda come Apple abbia in cantiere diverse novità, inclusi i MacBook Pro aggiornati con il nuovo chip M1X. La versione 2021 del portatile dovrebbe essere disponibile nelle dimensioni da 14 e 16 pollici, con cornici più sottili, un display più grande e uno chassis ridisegnato. Utilizzerà il processore M1X, che è un aggiornamento dell'M1 e segnerà il ritorno della connettività MagSafe via USB-C. Apple riporterà in auge anche la porta HDMI e lo slot per schede SD. Secondo Gurman, la Mela presenterà anche un rinnovato Mac mini, sempre con un chip M1X. Pochi dettagli invece sugli AirPods 3: alcune voci parlano di un design a metà strada tra gli auricolari tradizionali e il modello Pro, con uno stelo più piccolo. Quasi certamente godranno delle nuove tecnologie audio presentate di recente da Apple, come lo Spatial Audio, che simula lo spostamento di voce e suono intorno a chi ascolta durante la musica, i video e i giochi supportati. (ANSA).