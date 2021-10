Negozio di cover italiano svela design del Galaxy S22 Ultra

Uno store online italiano di custodie per smartphone, CoverPigtou, ha pubblicato una serie di foto di quello che dovrebbe essere il Galaxy S22 Ultra, il prossimo telefonino di punta di Samsung. Rispetto alla famiglia attuale, le immagini mostrano un 'mockup', uno smartphone fittizio e di norma utilizzato per produrre le custodie, con un design più squadrato, simile a quello dei Galaxy Note 20, e un alloggiamento inferiore per la S Pen. Si tratta del pennino che ha da sempre distinto la gamma dei Note da tutti gli altri, vista l'opportunità di utilizzare una biro digitale per prendere appunti e disegnare. Già dallo scorso gennaio, la S Pen ha fatto il suo debutto su altri modelli, come il Galaxy S21 Ultra, arrivando a funzionare anche sul pieghevole Z Fold3.

A differenza dei precedenti però, il telefonino venturo ospiterà l'accessorio internamente, proprio come i Note. CoverPigtou rivela che i pulsanti del volume e di accensione resteranno lungo il bordo destro del telefono mentre il sinistro sarà lasciato libero da qualsiasi porta. Un particolare è la configurazione della fotocamera posteriore, che forma una 'P' e che sembra non proseguire le fattezze attuali, che sulla serie S21 danno vita ad un'unità che, per costruzione e materiali, segue le linee dello chassis frontale. Altri prototipi di cover, svelati dall'informatore @xleaks7, sposano l'idea che l'S22 Ultra avrà un aspetto sostanzialmente diverso da quanto venduto oggi. Il grosso interrogativo resta sulla data di presentazione.

Di solito, Samsung tende a svelare la serie 'S' tra fine gennaio e febbraio anche se, questa volta, potrebbe slittare di qualche mese, per anticipare l'uscita del Galaxy S21 FE.