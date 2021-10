YouTube cancella Rewind, riepilogo dei migliori video 2021

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Non si terrà nemmeno alla fine di quest'anno Rewind, la classica carrellata di video più visti su YouTube. La compagnia aveva cancellato l'edizione del 2020 a causa del Covid-19, considerando che per i mesi duri della pandemia non fosse il caso di autocelebrarsi con i filmati più cliccati, e farà lo stesso in questo 2021. Come confermato dal sito Tubefilter, YouTube avrebbe deciso di eliminare del tutto Rewind, sostituendolo con 'altre esperienze'.

Secondo l'azienda parte del gruppo Alphabet (il contenitore in cui è inserito anche Google), la piattaforma ha raggiunto un numero talmente considerevole di video, famosi e non, che risulterebbe troppo complesso riassumere l'andamento annuale in un video di pochi minuti, come successo in passato. Google si affiderà invece a creatori come MrBeast e Slayy Point per produrre video di fine anno e promuoverli attraverso i social network. Gli utenti dovrebbero accedere, entro dicembre, ad un nuovo strumento riepilogativo con le tendenze annuali, oltre che un mini sito interattivo con i contenuti promossi.

Ad ogni modo, la funzione Rewind non era mai stata presa bene dai navigatori. Al debutto nel 2010, era rimasta popolare per gran parte della sua storia come un'istantanea di quanto accaduto nei 12 mesi precedenti. Molto è cambiato nel 2018, con il video correlato che è divenuto quello con più 'non mi piace' di tutta la piattaforma: 19 milioni di 'dislike', a fronte di soli 3 milioni di like. Nel 2019, il controllo editoriale è stato sostituito dalle statistiche, per rispecchiare in maniera più concreta i numeri ottenuti dai vari creator. (ANSA).