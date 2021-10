Xbox compie 20 anni, arrivano nuovi controller e cuffie

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Microsoft ha annunciato due nuovi hardware, in occasione dei 20 anni di Xbox. Entrambi saranno disponibili dal 15 novembre, allo stesso prezzo di 64 euro. Il nuovo 'Controller Wireless Edizione speciale 20° anniversario' è caratterizzato da una finitura nera traslucida con interni argentati.

Le impugnature posteriori e il D-pad sono rifiniti con il colore verde che rimanda al primo logo storico di Xbox. Il gamepad è compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows e dispositivi mobili. Quando i giocatori collegano il controller a una console Xbox Series X o S , sbloccheranno uno sfondo dinamico esclusivo.

Questo può essere impostato su qualsiasi console con cui viene utilizzato il pad, anche quella di un amico quindi, ma una volta scelto un altro sfondo, l'immagine del 20° anniversario non sarà più disponibile a meno che non venga ricollegato nuovamente il controller. "Il controller 20th Anniversary Special Edition beneficia di tutte le funzionalità dei nostri nuovi controller wireless Xbox - spiega Microsoft - come una migliore ergonomia, una migliore connettività tra dispositivi, un pulsante 'condividi' dedicato e una latenza ridotta".

Le nuove 'Cuffie stereo per Xbox Edizione speciale 20° anniversario' presentano lo stesso corpo nero traslucido con interni argentati, con dettagli verdi sul microfono, all'interno e all'esterno dei padiglioni auricolari. Montano cuscinetti auricolari di alta qualità e una manopola per il controllo del volume sul padiglione destro. Le cuffie supportano anche tecnologie audio di nuova generazione, tra cui Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone: X. (ANSA).