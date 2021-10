Torna Nokia con il tablet T20

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - In prevendita da oggi, con spedizioni già da domani, il Nokia T20 è il nuovo tablet con cui la storica compagnia torna nel particolare settore della tecnologia di consumo. Il T20 è un tablet da 10,4 pollici, che poggia molto del suo valore su una batteria di grandi dimensioni e un prezzo concorrenziale, pari a 239 euro. Sotto la scocca monta un modulo da ben 8.2000 mAh, che promette un'autonomia da record: 15 ore di navigazione, 10 ore di riproduzione video e ben 7 ore di videochiamate su app come Zoom.

Altre specifiche comprendono un processore Tiger T610 a 8 core, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite microSD fino a 512 GB. Il reparto multimediale poggia su una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una frontale, utile per le videochiamate, da 5 megapixel. Due le versioni disponibili: una con il solo Wi-Fi e la variante con l'aggiunta di uno slot per sim LTE, che porta il prezzo finale a 249 euro. "Progettato, costruito e testato con la stessa passione di tutti i prodotti Nokia, il T20 aggiunge la stessa affidabile qualità in uno schermo più grande, così si ha una cosa in meno di cui preoccuparsi, anche se la giornata diventa più impegnativa" spiega Nokia.

"Ormai avere una batteria che dura a lungo è indispensabile.

Il Nokia T20 ha una potenza sufficiente per sostenere 7 ore di riunioni online, 10 ore di film o 15 ore di navigazione sul web.

E una ricarica più rapida significa poter tornare a ciò che si stava facendo ancora più velocemente". Il tablet è realizzato da HMD, un'azienda finlandese nata nel dicembre 2016 dopo l'acquisto della divisione 'feature phone' di Microsoft Mobile, che deteneva il marchio Nokia dal 2014. (ANSA).