Google Pixel 6, emergono online prezzi e data di vendita

I Pixel 6 e 6 Pro sono stati già svelati, ufficiosamente, da Google anche se si attende ancora una conferenza ufficiale online. Ogni giorno però emergono indiscrezioni e specifiche a riguardo. L'ultima arriva dallo youtuber Brandon Lee, cha ha diffuso il prezzo di vendita dei due modelli e le tempistiche di arrivo sul mercato. Ripreso dal sito Gadgets 360, pare allora che il Google Pixel 6 avrà un cartellino di 649 euro mentre il Pixel 6 Pro di 899 euro.

Per alcuni si tratta di un valore fin troppo basso considerando il posizionamento dei terminali che, come in passato, dovrebbero rivaleggiare con i top di gamma della concorrenza, tra cui l'iPhone 13. Secondo le fonti di Lee, il Pixel 6 sarà disponibile nelle opzioni di colore Carbon e Fog, senza confermare se queste varianti saranno valide anche per la versione Pro. In termini di data di uscita, la presentazione online dovrebbe avvenire intorno al 19 ottobre, con il 28 dello stesso mese indicato quale giorno per l'arrivo nei negozi. A suo tempo, Big G ha comunicato in anticipo i Paesi che vedranno la disponibilità dei Pixel: Usa, Canada, Australia, Regno Unito, Francia, Germania, Giappone e Taiwan. Non c'è dunque l'Italia.

Più verosimilmente, il 28 ottobre sarà la data in cui si prevede verrà aperta la vendita sullo store digitale di Google. Nulla è ovviamente confermato, sebbene le indicazioni sulle tempistiche siano un po' le stesse per i vari informatori che negli ultimi giorni hanno rilasciato notizie in merito alla nuova famiglia di smartphone.