Microsoft svela i nuovi Surface e il pieghevole Duo 2

Microsoft ha svelato un'importante estensione della gamma di dispositivi Surface, tutti con a bordo il nuovo sistema operativo Windows 11. La famiglia appena annunciata include il Surface Laptop Studio, Surface Pro 8, il Surface Go 3, il Surface Pro X, il Surface Pro 7+ e il pieghevole Surface Duo 2, per le aziende e il settore della formazione. Il Surface Laptop Studio ha una cerniera che consente di inclinare il display da 14 pollici ad un angolo che copre la tastiera, per avvicinare lo schermo e facilitare la scrittura. Oppure può essere capovolto e utilizzato come tablet.

A differenza del modello Surface Laptop, lo schermo non si stacca. Il nuovo Pro 8 ha un display da 13 pollici e una funzione di colore adattivo che regola il bilanciamento del bianco, per rendere la visione più confortevole. Microsoft ha affermato che il Pro 8 arriva fino a 16 ore di durata della batteria, rispetto alle 10,5 ore del Pro 7. Il Surface Go 3 è una versione più piccola del Pro, con tastiera opzionale e versione che oltre al Wi-Fi integra anche la connettività LTE (ma non 5G). Il Surface Pro X è invece un tablet basato su piattaforma Arm con la sola connessione Wi-Fi, più economico del precedente e con supporto alle app Windows a 64-bit. La novità del Surface Pro 7+ è l'apertura alla vendita a tutti i consumatori, dopo il lancio per il solo settore business.

Infine, il Surface Duo 2. Dopo il mancato successo della versione precedente, lo smartphone con doppio schermo di Microsoft vanta nuove fotocamere, supporto al 5G, NFC e altoparlanti stereo. Gira con lo Snapdragon 888, lo stesso chip degli attuali telefoni di punta di Samsung. Come la versione 2020, Surface Duo 2 si apre per rivelare due schermi da 5,8 pollici che possono essere utilizzati insieme, uniti da una cerniera e visivamente separati. La maggior parte dei nuovi dispositivi sarà disponibile già da ottobre in Italia. (ANSA).