Arriva 'Dino', bio-robot che pulisce i terreni senza chimica

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Si chiama Dino il robot biologico, con quattro motori elettrici che grazie ai satelliti riesce a muoversi in autonomia nei campi di orticole per ripulire i terreni senza inquinare e nel pieno rispetto dell'ambiente. E' la macchina di ultima generazione a disposizione delle aziende agricole presentata da Cai - Consorzi Agrari d'Italia. Esempio di tecnologia totalmente sostenibile, Dino è in grado di trattare 4 ettari di terreno al giorno, introducendo il concetto di diserbo meccanico perché in grado di lavorare i campi senza l'utilizzo di prodotti chimici.

Una rivoluzione culturale nata da un'idea di una startup francese, che sarà disponibile in accordo con la società Agrico e che testimonia l'intensa attività di ricerca di tecnologie avanzate, in tutto il mondo da parte di Consorzi Agrari d'Italia, con l'obiettivo di rendere più efficaci e sostenibili i processi produttivi in agricoltura. "Mettiamo a disposizione delle aziende agricole italiane questa innovazione che unisce un grande risparmio in termini di costi di prodotti al rispetto dell'ambiente - ha spiegato il responsabile commerciale Ivan Cremonini - con Cai che si conferma punto di riferimento del Paese per la fornitura di tecnologie e servizi per l'agricoltura di precisione". (ANSA).