Ue presenta proposta per caricabatterie universale

La Commissione Ue presenterà giovedì una proposta legislativa per l'introduzione di un caricabatterie universale per tutti i dispositivi mobili. Lo riferiscono fonti vicine al dossier. Bruxelles richiede a tutti i produttori di utilizzare un punto di ricarica comune USB-C e di rendere i protocolli software di ricarica interoperabili tra marchi. In base alla proposta, Apple dovrebbe modificare il suo attuale sistema di cavo Lightning. Nell'ottica di ridurre i rifiuti elettronici, le aziende dovrebbero anche smettere di vendere caricabatterie nuovi per ogni dispositivo dando ai consumatori la possibilità di usare i loro vecchi cavi.

E' dallo scorso modello di iPhone, il 12, che Apple ha presentato a ottobre 2020 che l'azienda di Cupertino ha deciso di eliminare dalla dotazione sia l’alimentatore che le cuffie. Alla base della decisione, ha spiegato lo scorso anno la società, c’è la volontà di ridurre l’impatto ambientale scremando due accessori che ormai sono in esubero nelle case di tutti gli utenti.