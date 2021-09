Facebook, arriva nuova generazione di 'smart display'

Facebook svela una nuova generazione di Portal, il display smart pensato per le videochiamate su Whatsapp e Messenger, una modalità esplosa con la pandemia.

Arrivano Portal Go, più economico, e Portal+. Entrambi i modelli sono disponibili al preordine già da ora, mentre le spedizioni partiranno il 19 ottobre.

Portal Go ha un display da 10 pollici, angoli smussati, una scocca realizzata in tessuto, una fotocamera grandangolare capace di seguire i soggetti inquadrati mentre si muovono nell'ambiente circostante, non richiede un'alimentazione continua, ha una batteria e una maniglia per il trasporto (costa 229 euro).

Il fratello maggiore, Portal+, ha uno schermo da 14 pollici reclinabile e una qualità sonora superiore a quella offerta dalla generazione precedente. Anche su questo display c'è una fotocamera grandangolare (costa 369 euro).