Apple, sale l'attesa per iPhone 13 e Watch 7 DIRETTA

Inizia alle 19 l'evento 'California Streaming', con cui Apple lancia le sue principali novità hardware.







C'è attesa sia per la nuova famiglia degli iPhone 13 che degli Apple Watch Series 7, ma anche per una possibile rivisitazione degli iPad, in chiave smart working e apprendimento. Secondo le ultime sarebbero quattro i modelli di smartphone, tra cui un iPhone 13 mini da 5,4 pollici, un iPhone 13 da 6,1 pollici, un iPhone 13 Pro da 6,1 pollici e un iPhone 13 Pro Max da 6,7 ;;pollici. Tutto molto simile alla gamma 2020, anche se dietro l'angolo potrebbe esservi una colorazione grigio grafite più scura e una bronzo, così come una nuova tonalità rosa. Lato hardware, il cambio di passo sarebbe nella presenza di un display con refresh rate da 120 Hz e modalità 'sempre attiva' come quella dell'Apple Watch. In tema orologio, pochi i cambiamenti: quadranti leggermente più grandi e un sensore per misurare la temperatura corporea. Non confermato il refresh della linea iPad, anche se la spinta allo smart working e la persistenza, in alcune parti del mondo, della didattica da remoto, avrebbero spinto Apple a realizzare un tablet più leggero e potente, con software ad-hoc per tali scopi.