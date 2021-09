Asstel, il valore sociale e terapeutico dei videogame

(ANSA) - MILANO, 13 SET - #Games2Give è il titolo dell'incontro che si è svolto oggi a Roma presso The Hub Lventure Group, promosso da Wasdit, start up specializzata nel settore dei videogiochi, in collaborazione con 42 Roma Luiss, scuola di coding, e l'Ospedale Bambin Gesù. Videogiochi e terapia sono i due temi che legano i partecipanti all'iniziativa, che vede come partner Asstel-Assotelecomunicazioni. "I videogame hanno un valore sociale ed educativo concreto - ha spiegato il Direttore Generale Luiss Guido Carli, Giovanni Lo Storto - si può usare l'intrattenimento digitale anche a scopo medico ed è il motivo per cui con i fautori del progetto metteremo a disposizione, da ottobre con Wasdit, dodici postazioni di gaming presso l'Ospedale Bambin Gesù, per rendere più empatica la riabilitazione dei ragazzi". Supporto con le tecnologie odierne ma anche con quelle di domani. "Le reti VHCN e il 5G costituiscono l'infrastruttura abilitante di innumerevoli servizi e forniscono vantaggi concreti al settore del gaming" ha spiegato Laura Di Raimondo Direttore di Asstel. "In particolare, la filiera TLC sta rispondendo attraverso investimenti concreti in innovazione, infrastrutture e servizi, puntando sulle persone. Anche il gioco può rappresentare un elemento di inclusione, che coinvolge i ragazzi in percorsi di educazione e di crescita, coltivando i talenti". L'evento ha visto la partecipazione del Ministro per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, che affermato come il settore può dare molto all'economia lavorativa italiana: "Bisogna cogliere le opportunità, capendo cosa può essere preso dal mondo del gaming e utilizzato altrove, nella formazione, nella valutazione, nell'inserimento professionale. Il punto è governare, non limitare. I fondi del Pnrr ci daranno una grossa mano in questo, creando una formazione permeata di digitale". (ANSA).