SpaceX porterà iPhone e Apple Watch nello Spazio

Partirà il 15 settembre la missione 'Inspiration4' di SpaceX. Si tratta del primo lancio per quattro ;;cittadini all'interno della navicella spaziale Crew Dragon, che orbiterà intorno alla Terra per tre giorni prima di scendere sull'Oceano Atlantico. Per monitorare lo stato di salute e i cambiamenti ai quali va incontro il corpo umano di persone che non hanno alle spalle un'esperienza e una preparazione da astronauta, SpaceX doterà tutti di Apple Watch Series 6 , iPhone 12 Pro e iPad mini.

Durante la missione, Apple Watch raccoglierà gli andamenti dell'elettocardiogramma (ECG), movimento, sonno, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue, rumore della cabina e intensità della luce. I dati saranno raccolti dalla strumentazione della Crew Dragon ma anche dall'app Cognition su iPad mini, un software utilizzato da varie ricerche finanziate dalla Nasa. L'iPhone 12 Pro sarà invece accoppiato con il dispositivo Butterfly IQ+ Ultrasound, un dispositivo ecografico portatile, per scansionare gli organi dell'equipaggio. La valutazione aiuterà a determinare se è possibile acquisire immagini di livello clinico senza assistenza da Terra.

Altri test includono la raccolta e l'esame di gocce di sangue utilizzando un dispositivo di immunodosaggio a flusso verticale (VFI), valutazioni dell'equilibrio e della percezione e raccolta di campioni biomedici. Per quest'ultimo aspetto, SpaceX collabora con il Translational Research Institute for Space Health (TRISH) del Baylor College of Medicine e gli esperti del Weill Cornell Medicine.