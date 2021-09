Facebook lancia 'Fantasy Games' in Usa e Canada

Facebook entra nel settore dei cosiddetti 'fantasport'. Lo fa lanciando, per ora solo negli Stati Uniti e in Canada, Fantasy Games, una nuova sezione nel menu dell'app, che rimanda direttamente a giochi e strumenti dedicati agli amanti di fantacalcio e simili. Alcuni giochi sono descritti come versioni "più semplici" di app già presenti su App Store di iPhone/iPad e Play Store di Android. Altri invece sono esclusivi, permettendo ad esempio di fare previsioni di risultati di partite per vari sport o rispondere a quiz associati a eventi particolari.

Il primo gioco ad essere lanciato è Pick & Play Sports, in collaborazione con Whistle Sports, in cui i fan ottengono punti per pronosticare correttamente il vincitore di una partita. I punti varranno sia per classifiche giornaliere che stagionali. Nei prossimo mesi, come spiega il comunicato ufficiale dell'azienda, arriveranno altri titoli, non solo legati allo sport ma anche a serie tv e reality, come Fantasy Survivor, in cui i giocatori scelgono una serie di naufraghi del popolare programma televisivo CBS per unirsi alla loro squadra. L'aspetto interessante è che gli utenti stessi potranno creare leghe virtuali, invitando a partecipare gli amici e utilizzando strumenti specifici per la gestione di gruppi e statistiche. La mossa potrebbe aiutare Facebook ad aumentare il tempo trascorso sulla sua app in un momento in cui il social sta affrontando una concorrenza significativa, in particolare da parte di TikTok. Secondo gli analisti di App Annie, il tempo medio mensile che ogni iscritto trascorre su TikTok è cresciuto in vari mercati anche del 70%, superando proprio Facebook.