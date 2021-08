A Samsung il terzo posto del mercato smartwatch

Counterpoint Research ha pubblicato il nuovo rapporto sul mercato degli smartwatch, relativo al secondo trimestre dell'anno. Secondo gli analisti, il settore è cresciuto del 27% in dodici mesi, con Apple che detiene ancora la prima posizione per numero di

Nell'arco di riferimento è però Samsung ad ottenere l'ascesa maggiore, con un +43% anno su anno. Il rapporto indica nelle ottime vendite dei Galaxy Watch 3 e Watch Active 2 i motivi del successo. Attualmente, si stima che Samsung detenga circa il 7,6% del mercato globale degli smartwatch, ancora dietro al 9,3% di Huawei e al 28% di Apple. Counterpoint ricorda che di recente il colosso coreano ha lanciato la nuova linea dei Galaxy Watch 4, i primi della sua storia ad abbandonare il sistema operativo casalingo Tizen OS in favore di Wear OS, sviluppato da Google.

Questo potrebbe spingere ancora maggiori consumatori a passare ai Galaxy, vista la compatibilità estesa a tutte le app presenti ad oggi sul Play Store relativo ai wearable. Da parte sua, proprio il passaggio da Wear OS ad HarmonyOS, potrebbe far perdere a Huawei punti in percentuale. Restando nella nicchia del segmento, Garmin consolida il suo ruolo di brand amato soprattutto dagli sportivi: gli indossabili dell'azienda sono cresciuti di oltre il 60% dal 2020, tali da far guadagnare al marchio il quinto posto a livello globale (5,8%), subito dopo la quarta piazza di imoo (6%), produttore di smartwatch per bambini. (ANSA).